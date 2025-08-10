Việt Nam cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt cho người nước ngoài thời hạn 5 năm; TPHCM kêu gọi Vingroup, Grab, Be, Honda… hỗ trợ người dân chuyển đổi sang xe điện… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Việt Nam cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt cho người nước ngoài thời hạn 5 năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 221 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nghị định quy định các đối tượng được miễn thị thực là người nước ngoài thuộc các trường hợp sau: khách mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng và tương đương, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó là các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư các trường đại học, viện nghiên cứu; tổng công trình sư; nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao; nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp lớn trên thế giới; người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực đối với công chúng; lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài. Đối với khách mời của các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn, trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chính phủ quyết định danh sách các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn được mời người nước ngoài...