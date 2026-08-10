Người có ảnh hưởng nói lời tục tĩu, đề nghị quy định trách nhiệm của nền tảng số; Hà Nội dự kiến còn 14 sở, không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Người có ảnh hưởng nói lời tục tĩu, đề nghị quy định trách nhiệm của nền tảng số

Chiều 9/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). Đại biểu Nguyễn Trung Kiên (Đồng Nai) nêu thực tế một loạt các vi phạm trên mạng xã hội, trong đó một số đối tượng được cho là "giang hồ mạng", người có ảnh hưởng sử dụng nền tảng số, mạng xã hội để đe dọa, khủng bố tinh thần, sử dụng những lời nói tục tĩu, vi phạm thuần phong mỹ tục, đưa thông tin sai lệch, chưa kiểm chứng. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhanh chóng xử lý, bắt giữ một số đối tượng cũng như phối hợp với các nền tảng số, mạng xã hội gỡ bỏ những thông tin vi phạm nhưng câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của nền tảng số, mạng xã hội như thế nào trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, người sử dụng. Từ đây, đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ về trách nhiệm của các nền tảng số, mạng xã hội, mạng viễn thông hay các ứng dụng AI trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam. Theo ông, những nền tảng số, mạng xã hội này hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ quy định pháp luật và có trách nhiệm xã hội. Bởi các nền tảng này hưởng lợi từ người Việt Nam thì phải có trách nhiệm xã hội, đặc biệt là trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đề nghị Chính phủ quy định chi tiết nội dung này, đại biểu gợi ý nên quy định theo hướng khi người dùng trên lãnh thổ Việt Nam mở ứng dụng ra, sẽ có cảnh báo vi phạm pháp luật xuất hiện ngay đầu, nếu sử dụng không đúng mục đích, có những hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội.