Phó Thủ tướng: Cơ quan Thuế không yêu cầu thêm hồ sơ, thủ tục ngoài quy định; Phát hiện thêm 18 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Phó Thủ tướng: Cơ quan Thuế không yêu cầu thêm hồ sơ, thủ tục ngoài quy định

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng có buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao những kết quả mà Bộ Tài chính, ngành Thuế, ngành Hải quan và các bộ, ngành địa phương đạt được, đồng thời chỉ rõ khâu thực thi vẫn còn những vấn đề cần xử lý dứt điểm. Phó Thủ tướng nhấn mạnh 4 yêu cầu. Thứ nhất là đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, áp dụng thống nhất. Thứ hai, một thông tin chỉ yêu cầu doanh nghiệp cung cấp một lần, cơ quan nhà nước phải chủ động khai thác, chia sẻ dữ liệu. Thứ ba là quản lý theo rủi ro, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt. Thứ tư, mọi kiến nghị phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm phối hợp xử lý đến cùng, không đẩy doanh nghiệp đi vòng. Với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu cần khẩn trương xử lý hoặc có văn bản hướng dẫn trước ngày 31/8, không để doanh nghiệp phải hỏi lại nhiều lần.