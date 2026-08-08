Đề xuất phân quyền xây dựng thể chế cho thành phố là đô thị đặc biệt; Học sinh cả nước tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đề xuất phân quyền xây dựng thể chế cho thành phố là đô thị đặc biệt

Sáng 7/8, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình Quốc hội tờ trình về dự án Luật Phát triển đô thị. Dự án luật được xây dựng nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý ổn định, đồng bộ và đột phá cho phát triển các thành phố, đặc biệt là TPHCM, thành phố khác; góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và tổ chức thực hiện, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. Dự án Luật Phát triển đô thị được xây dựng theo tinh thần pháp luật kiến tạo phát triển, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực; bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình. Về nội dung chính, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết dự luật gồm 5 chương, 66 điều và tập trung vào 2 nhóm chính sách lớn, trong đó có việc đẩy mạnh phân quyền cho thành phố là đô thị đặc biệt và chính sách đặc thù thúc đẩy thành phố là đô thị đặc biệt. Cụ thể, dự thảo luật mở rộng thẩm quyền của thành phố là đô thị đặc biệt trong xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và xử lý các vấn đề đặc thù phát sinh từ thực tiễn quản lý, phát triển đô thị. Dự thảo luật cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cho phép điều chỉnh quy trình, thẩm quyền giải quyết theo hướng đơn giản, thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp; tạo cơ sở pháp lý để phát triển các lĩnh vực có vai trò động lực đối với tăng trưởng như trung tâm tài chính quốc tế, logistics, kinh tế biển, giáo dục, y tế, du lịch, thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao… Đặc biệt, Chính phủ đề xuất thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ thông qua thanh tra, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình; đồng thời có quy định khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, trục lợi, lạm dụng chính sách.