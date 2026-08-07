Đại biểu dẫn vụ livestream tặng quà tiền tỷ để góp ý sửa Luật Phòng, chống rửa tiền; Bộ GD-ĐT công bố chi tiết lịch thi lại tốt nghiệp THPT cho thí sinh Tuyên Quang… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đại biểu dẫn vụ livestream tặng quà tiền tỷ để góp ý sửa Luật Phòng, chống rửa tiền

Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng vào chiều 6/8, nhiều đại biểu quan tâm đến nhiều giải pháp phòng, chống rửa tiền trong tình hình mới. Đại biểu Nguyễn Trung Kiên (đoàn Đồng Nai) cho rằng đối tượng báo cáo để phòng, chống rửa tiền rất phổ biến nhưng dự luật không đưa vào khái niệm giải thích từ ngữ nên đọc thấy rất khó hiểu. “Đối tượng báo cáo phải đưa vào giải thích từ ngữ và phải xem xét đối tượng là một số ngành, nghề buôn bán có giá trị lớn mà thời gian vừa rồi ta vẫn chưa đưa vào. Vàng, bạc, đá quý đưa vào rồi nhưng với mặt hàng như lan đột biến, có những giỏ lan 25-30 tỷ đồng, những cây cảnh cả trăm tỷ… thì những đối tượng báo cáo này liệu đằng sau đó có dấu hiệu rửa tiền hay không?”. Đại biểu cũng dẫn trường hợp đang được dư luận quan tâm thu lợi từ quà tặng trên nền tảng số. Từ đó ông đặt vấn đề: Vậy những người có ảnh hưởng trong xã hội livestream liệu có chuyện rửa tiền không, liệu có chuyện lợi dụng vấn đề đó để rửa tiền không? Theo ông Kiên, đây là vấn đề cần nghiên cứu, tính toán việc thu lợi từ quà tặng trên nền tảng số, thương mại điện tử. Từ đó ngăn chặn hiệu quả dòng tiền bẩn chảy qua các kênh phi truyền thống. Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội) đánh giá cao quy định đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào đối tượng báo cáo phi tài chính và bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ riêng biệt cho lĩnh vực tài sản mã hóa. Đại biểu cho rằng, sự bùng nổ của các giao dịch trực tuyến và công nghệ chuỗi khối đã biến tài sản mã hóa trở thành một kênh lưu chuyển dòng tiền xuyên biên giới vô cùng phức tạp. Do đặc tính ẩn danh cao và sự kiểm soát của các cơ quan quản lý tiền tệ truyền thống còn hạn chế, tài sản mã hóa đang bị các đối tượng phạm tội lợi dụng triệt để làm công cụ rửa tiền, trốn thuế và tài trợ khủng bố: “Hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam đang tồn tại một khoảng trống pháp lý lớn đối với loại hình tài sản này. Việc dự thảo luật bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo và thiết lập một danh mục các dấu hiệu đáng ngờ đặc thù tại Điều 33a là giải pháp theo tôi là then chốt và cấp bách nhất để bịt kín kẽ hở pháp lý này”.