Thủ tướng yêu cầu minh bạch khi lựa chọn hình thức đầu tư đường sắt tốc độ cao; Tặng quà Tết cho người có công tránh trùng lặp, chi trả xong trước 31/1… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng yêu cầu minh bạch khi lựa chọn hình thức đầu tư đường sắt tốc độ cao

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ năm của Ban chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Theo đó, Thủ tướng lưu ý thời gian tới là giai đoạn quan trọng đối với việc triển khai các dự án, trong khi các dự án đều có quy mô rất lớn, yêu cầu kỹ thuật hiện đại, phức tạp. Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần "6 rõ": "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền". Mỗi công việc phải được giao cụ thể, theo dõi sát sao và đánh giá định kỳ. Thủ tướng yêu cầu việc triển khai các dự án phải bảo đảm "3 có" và "2 không"; trong đó "3 có": có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp và "2 không": không tham nhũng, tiêu cực; không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của các chủ thể có liên quan. Các địa phương chủ động giải phóng mặt bằng; trường hợp thiếu vốn phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/1.