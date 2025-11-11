Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026; Ông Nguyễn Thiện Nhân: Cần công bố mức lương '2 người đi làm đủ nuôi 2 con’… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 293/2025 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế Nghị định số 74/2024. Theo Nghị định số 293/2025, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau: Vùng I: tăng 350.000 đồng, từ 4.960.000 đồng/tháng lên 5.310.000 đồng/tháng. Vùng II: tăng 320.000 đồng, từ 4.410.000 đồng/tháng lên 4.730.000 đồng/tháng. Vùng III: tăng 280.000 đồng, từ 3.860.000 đồng/tháng lên 4.140.000 đồng/tháng. Vùng IV: tăng 250.000 đồng, từ 3.450.000 đồng/tháng lên 3.700.000 đồng/tháng. Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ, vùng II từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ, vùng III từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ, vùng IV từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ. Như vậy, mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 250.000-350.000 đồng/tháng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu vùng hiện hành quy định tại Nghị định 74/2024.