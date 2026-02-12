1.041 người vào danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội, có 95 người ngoài Đảng; Tài sản loạt đại gia Việt tăng mạnh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 2,6 tỷ USD… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tính chung ở cả Trung ương và địa phương, tổng số người được đưa vào danh sách sơ bộ là 1.041 người (gồm 217 người ở Trung ương và 824 người ở địa phương), đạt tỷ lệ 2,08 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu, đảm bảo số dư theo quy định của Luật Bầu cử, đảm bảo đúng định hướng về cơ cấu, thành phần. Trong đó, người ứng cử là phụ nữ: 471 người, tỷ lệ 45,24%; người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 228 người, tỷ lệ 21,90%; người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 229 người, tỷ lệ 21,99%; người ứng cử là người ngoài Đảng: 95 người, tỷ lệ 9,12%; người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa 15 tái cử: 145 người, tỷ lệ 29%. Về cơ cấu người được giới thiệu thì các cơ quan Đảng: 10 người, tỷ lệ 4,60%; cơ quan Chủ tịch nước: 2 người, tỷ lệ 0,92%; các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương): 145 người, tỷ lệ 66,82%; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 15 người, tỷ lệ 6,91%.