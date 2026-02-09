22 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn kiểm tra; Cán bộ, công chức được thưởng đột xuất cao nhất 11,7 triệu đồng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Ông Trần Sỹ Thanh: 22 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn kiểm tra

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cho biết, ngay sau khi Đại hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu trình ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2026. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin, ngay trong tháng 3, sẽ thành lập 22 đoàn do 22 Ủy viên Bộ Chính trị và Uỷ viên Ban Bí thư trực tiếp làm trưởng đoàn kiểm tra 40 tổ chức đảng trực thuộc. "Đây là lần đầu tiên chúng ta quyết định rất nhanh về tiến độ, nội dung và thành phần. Các đoàn cơ bản sẽ ổn định trong cả nhiệm kỳ để theo dõi công tác triển khai nghị quyết tại các địa phương, tổ chức đảng trực thuộc. Điểm rất mới là Tổng Bí thư trực tiếp làm trưởng một đoàn kiểm tra. Vì vậy, đề nghị các bí thư cấp ủy cũng phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương mình", ông Trần Sỹ Thanh đề nghị. Về nhận thức và trách nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên trì, công khai, dân chủ, chặt chẽ, lấy phòng ngừa là chính. Về công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh phải được tiến hành chủ động, kịp thời, toàn diện, đồng bộ, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền.