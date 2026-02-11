Thủ tướng yêu cầu chi trả đủ lương, thưởng Tết cho người lao động; Đại sứ Hàn Quốc lấy làm tiếc vụ phát ngôn thiếu chuẩn mực về phụ nữ Việt Nam… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng yêu cầu chi trả đủ lương, thưởng Tết cho người lao động

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ, chỉ thị của Thủ tướng về việc tổ chức Tết Nguyên đán và các công điện. Tinh thần được Thủ tướng nêu là chủ động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm "mọi người, mọi nhà đều có Tết", "không để ai bị bỏ lại phía sau". Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo tập trung rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, người lao động, nhất là đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn (người nghèo, người yếu thế, người dân ở vùng bị thiệt hại bởi thiên tai, bão, lũ, sạt lở...) để đặc biệt quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp, hiệu quả. Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho công nhân, người lao động. Các doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình, dự án (nhất là công trình trọng điểm quốc gia) có phương án hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ, chu đáo cho công nhân, người lao động ở lại làm việc trên công trường trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm kịp thời, thiết thực. Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi sát tình hình thị trường, thực hiện tốt công tác đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết. Các đơn vị bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt trong mọi tình huống...