60 hành khách trễ tàu vì kẹt xe cận Tết, ga Sài Gòn phát thông báo khẩn; 96% doanh nghiệp Việt muốn thuê ngoài trung tâm điều hành an ninh mạng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Không khí lạnh về muộn hơn, miền Bắc có thể giảm 8-10 độ vào ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/2, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18-22 độ. Chiều và chiều tối nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng vùng núi khu Đông Bắc Bắc Bộ, muộn hơn so với dự báo trước đó, là tràn về từ trưa. Sau đó, từ đêm 7/2, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều 7/2 đến sáng sớm 9/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ ngày 8-9/2, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 8/2, khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ. Khu vực Hà Nội từ chiều 7/2 đến đêm 8/2 có mưa, mưa rào; ngày 8-9/2 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ.