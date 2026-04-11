Việt Nam cần hình thành thêm nhiều tập đoàn tư nhân lớn

Sáng 10/4, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026... Thảo luận tại tổ TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo đòi hỏi sự chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển để bứt phá. Chủ tịch Quốc hội cho rằng Việt Nam cần tiếp tục hình thành thêm nhiều tập đoàn tư nhân lớn, có năng lực tài chính, công nghệ và quản trị hiện đại, đủ sức tham gia các dự án, công trình trọng điểm quốc gia. Thực tế cho thấy nhiều dự án lớn do khu vực tư nhân đảm nhiệm đang có tiến độ rất nhanh, chất lượng tốt, trong khi không ít dự án đầu tư công còn kéo dài thủ tục, đội chi phí, thậm chí phát sinh tiêu cực. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn không chỉ là yêu cầu kinh tế mà còn là giải pháp chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Về điều hành kinh tế vĩ mô, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải linh hoạt nhưng dứt khoát, chủ động ứng phó với các yếu tố bất định từ bên ngoài như xung đột, chiến tranh thương mại, biến động thị trường tài chính quốc tế. Trong đó, chính sách tài khóa cần được mở rộng có trọng tâm, dồn lực cho các dự án hạ tầng lớn, có tính lan tỏa nhanh, tránh đầu tư dàn trải, manh mún. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, đồng thời ưu tiên phát triển các dự án trọng điểm, những công trình kiểu mẫu, có khả năng tạo động lực phát triển vùng và liên kết quốc gia.