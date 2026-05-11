Đề xuất tăng thẩm quyền xử phạt vi phạm giao thông với chủ tịch xã, công an xã; Chính quyền xã đề nghị tạm dừng karaoke, 'hát với nhau' để học sinh ôn thi… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ký quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo. Cụ thể, theo quyết định điều chỉnh chức danh và vai trò trong Ban Chỉ đạo đối với: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo bổ sung thêm một số thành viên, trong đó, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Nhiệm vụ và quyền hạn các thành viên Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn tuân thủ theo Quy định số 230 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.