Chủ tịch Quốc hội: Vẫn còn trụ sở, tài sản công dôi dư chậm được xử lý; Đề nghị Chính phủ chỉ đạo tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chủ tịch Quốc hội: Vẫn còn trụ sở, tài sản công dôi dư chậm được xử lý

Sáng 10/6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với 7 nội dung quan trọng, liên quan đến lĩnh vực tư pháp, tài chính - ngân sách, công tác giám sát, dân nguyện và tổ chức bộ máy tham mưu của Quốc hội. Thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 1 pháp lệnh và 1 nghị quyết về lĩnh vực tư pháp, nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của TAND trong điều kiện tổ chức bộ máy mới. Thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 2 nghị quyết về vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách. Trong đó có nghị quyết về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước hằng năm. Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027-2030. Thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính”. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: “Vấn đề quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Thực tế, vẫn còn tình trạng trụ sở, đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước”. Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, nể nang: “Làm tốt phải được ghi nhận; làm chưa tốt phải được thẳng thắn chỉ ra để khắc phục, sửa đổi”.