Ngân hàng Nhà nước đưa ra yêu cầu mới về cho vay của các ngân hàng; Đề xuất thí điểm không cho mượn làn ngược chiều để vượt xe trên Quốc lộ 6… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Ngân hàng Nhà nước đưa ra yêu cầu mới về cho vay của các ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản số 7125/NHNN-TD ngày 7/8/2026 gửi các ngân hàng thương mại và NHNN chi nhánh tại các khu vực về việc triển khai Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). NHNN yêu cầu lãi suất cho vay ưu đãi bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân của chính ngân hàng đối với cùng kỳ hạn (ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn) trong từng thời kỳ; thực hiện miễn, giảm các loại phí dịch vụ (nếu có) đối với khách hàng, phù hợp với quy định pháp luật và quy mô hoạt động, năng lực của ngân hàng. Trường hợp khách hàng đủ điều kiện để hưởng ưu đãi của nhiều chương trình, gói tín dụng mà ngân hàng đang triển khai, các ngân hàng cân đối nguồn lực để thực hiện hỗ trợ một hoặc nhiều chính sách phù hợp với nhu cầu của khách hàng và điều kiện, năng lực của ngân hàng. Theo văn bản số 7125, các ngân hàng thương mại xây dựng và công bố các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng để thực hiện từ tháng 8/2026. Việc xem xét, thẩm định, quyết định cho vay đối với khách hàng và phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với các khoản cho vay thuộc Chương trình tín dụng, ngân hàng thương mại thực hiện theo quy định.