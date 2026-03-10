Thủ tướng: Việt Nam đã huy động được khoảng 4 triệu thùng dầu; Phó Thủ tướng: Dự kiến tăng lương cơ sở khoảng 8% từ 1/7… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chiều 9/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào sáng 6/4, dự kiến bế mạc ngày 25/4 và chia thành 2 đợt. Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác lập pháp; một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Trao đổi về một số vấn đề cụ thể, Thủ tướng cũng đề nghị cập nhật thêm tình hình mới vào báo cáo kinh tế - xã hội năm 2026, do bối cảnh thế giới đang diễn biến nhanh, đặc biệt sau những căng thẳng tại Trung Đông, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng, chi phí vận tải và việc điều hành kinh tế vĩ mô. Chính phủ họp và chỉ đạo liên tục để ứng phó với tình hình này. Thủ tướng thông tin thêm, Việt Nam đã huy động được khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung trước mắt, góp phần ổn định tâm lý thị trường và đời sống nhân dân. Trong bối cảnh thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp và khó lường, đặt ra nhiều thách thức chung, Thủ tướng cho rằng, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội càng phải chặt chẽ hơn, trên tinh thần “Đảng lãnh đạo, Chính phủ quản lý điều hành, Quốc hội đồng hành, nhân dân ủng hộ và bạn bè quốc tế hỗ trợ”.