Giá xăng dầu nóng ran: Bộ Công Thương đề xuất DN tự công bố và điều chỉnh giá bán lẻ; Bộ GD-ĐT giải đáp lo lắng môn thi tốt nghiệp không trùng với tổ hợp xét tuyển ĐH… là những thông tin nổi bật trong ngày.

20 khu vực ở Trường Sa bầu cử sớm

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa được tổ chức sớm vào ngày 8/3. Đảo Trường Sa bầu cử ngày 15/3 cùng cả nước. Dù cách đất liền hàng trăm hải lý, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đặc khu Trường Sa vẫn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần khẳng định chủ quyền Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa. Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, UBND đặc khu Trường Sa đã thành lập 6 ban bầu cử với 54 thành viên, 21 tổ bầu cử gồm 189 thành viên, đồng thời tổ chức các tiểu ban giúp việc, tuyên truyền, bảo đảm cơ sở vật chất, giải quyết khiếu nại tố cáo, an ninh trật tự và y tế. Triển khai nhiệm vụ bầu cử sớm trên các đảo, Ủy ban bầu cử đặc khu phối hợp với Vùng 4 Hải quân tổ chức 2 chuyến tàu theo 2 hướng ra quần đảo Trường Sa, vận chuyển hòm phiếu và vật chất phục vụ bầu cử tới từng đảo, bảo đảm đầy đủ cho các khu vực bỏ phiếu. Việc tổ chức bầu cử sớm không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ chung của cả nước mà còn là yêu cầu thực tiễn phù hợp với điều kiện công tác, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.