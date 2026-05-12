Quốc hội sẽ sửa toàn diện Luật Đất đai; Hà Nội chưa thông qua nghị quyết về cấm xe xăng tại vùng phát thải thấp… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Quốc hội sẽ sửa toàn diện Luật Đất đai

Sáng 11/5, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị bước đầu kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý khối lượng nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 2 rất lớn, với gần 40 dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh kỳ họp này phải sửa toàn diện Luật Đất đai theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, việc sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng rất quan trọng, cấp bách. Liên quan đến sửa đổi Luật Đất đai, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi thông tin, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang báo cáo xin ý kiến Chính phủ và Ủy ban cũng đang phối hợp với Bộ chuẩn bị với tinh thần sẽ trình Quốc hội trong năm nay. Trong khi đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết về sửa đổi Luật Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đăng ký với Chính phủ, Chính phủ cũng đã đăng ký với Quốc hội để đưa vào chương trình kỳ họp thứ 2. Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Chính phủ đã có tờ trình. Đối với Dự án luật sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và trong tuần này sẽ đề nghị điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026.