Chính phủ yêu cầu các bộ ngành hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy trong tháng 10; Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại chùa Bầu… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Sẽ trình hội nghị Trung ương 4 xem xét nội dung đề xuất sửa đổi Điều lệ Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tại kỳ họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Định hướng một số nội dung tập trung tổng kết, nghiên cứu về những vấn đề cơ bản về Đảng, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm nêu gương; việc phát triển, giáo dục, quản lý, đánh giá, sàng lọc đảng viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở việc nghiên cứu tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, đạo đức, ý thức kỷ luật, năng lực thực hiện nhiệm vụ, tinh thần đổi mới, dám chịu trách nhiệm và sự gắn bó với nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu khắc phục triệt để sinh hoạt hình thức, hành chính hóa, nể nang, né tránh; nâng cao tính lãnh đạo, giáo dục và sức chiến đấu, tính tiền phong, tính gương mẫu ở từng chi bộ, từng đảng viên. Về tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu năm 2026 hoàn thiện đề cương, phương pháp, danh mục chuyên đề. Việc nghiên cứu xây dựng chuyên đề, tổ chức khảo sát, sơ kết mô hình, xác định vấn đề cần sửa đổi, bổ sung; xây dựng dự thảo báo cáo tổng thể, lấy ý kiến nhiều vòng… cần thực hiện xuyên suốt năm 2027 và năm 2028. Năm 2029, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng thể, bảo đảm đồng bộ với báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bảo đảm cung cấp các luận cứ khoa học, thực tiễn vững chắc. Ban Tổ chức Trung ương được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đề cương nghiên cứu tổng thể và đề cương từng nhóm nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, báo cáo Ban Chỉ đạo vào cuối quý 3 để trình Trung ương xem xét, cho ý kiến tại hội nghị lần thứ tư.