Bộ Nội vụ: Sai sót trong thực hiện Nghị định 178 không lớn, chiếm khoảng 0,3%; Hà Nội công bố phương án tuyến, vị trí tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc vì suy thoái về đạo đức

Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Huy Ngọc, tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ông Ngọc cũng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Ngọc.