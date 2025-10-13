Cả nước giảm 145.000 biên chế, chi thường xuyên giảm 39 nghìn tỷ đồng/năm; Việt Nam lọt top 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới… là những thông tin nổi bật nhất thế giới.

Cả nước giảm 145.000 biên chế, chi thường xuyên giảm 39 nghìn tỷ đồng/năm

Đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức khoảng 4%/năm; tổng số chi an sinh xã hội (bao gồm các chương trình mục tiêu quốc gia) đạt 1,1 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 17% tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.245km đường bộ cao tốc (vượt mục tiêu 3.000km) và 1.711km đường ven biển; cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; phấn đấu khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 5,5 triệu đồng/tháng năm 2020 lên 8,4 triệu đồng/tháng năm 2025... Về sắp xếp tổ chức bộ máy, cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau sắp xếp, tinh gọn, bộ máy của Chính phủ giảm 8 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ (tương đương giảm 32%); số đơn vị hành chính cấp tỉnh giảm từ 63 còn 34; đơn vị hành chính cấp huyện chấm dứt hoạt động; số đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 10.035 xuống còn 3.321 (tương đương giảm 67%)... Quy mô GDP Việt Nam tăng từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 thế giới, lên 510 tỷ USD năm 2025 - tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN. GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao. Tổng số biên chế khối hành chính nhà nước giảm 145.000 công chức, viên chức; chi thường xuyên giảm 39 nghìn tỷ đồng/năm...