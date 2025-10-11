Đề xuất số lượng phó chủ tịch UBND TPHCM, Hà Nội và các tỉnh, thành; EVN thử nghiệm biểu giá điện mới, triển khai ngay từ tháng 10… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đề xuất số lượng phó chủ tịch UBND TPHCM, Hà Nội và các tỉnh, thành

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định khung số lượng phó chủ tịch UBND, số lượng và cơ cấu ủy viên UBND; trình tự, thủ tục phê chuẩn kết quả HĐND bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND. Với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hợp nhất, sáp nhập: TPHCM có không quá 8 phó chủ tịch. TP trực thuộc Trung ương hình thành do hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị có không quá 7 phó chủ tịch; do hợp nhất 2 đơn vị có không quá 6 phó chủ tịch. Tỉnh hình thành do hợp nhất 2 tỉnh, trong đó có ít nhất 1 tỉnh loại I hoặc hợp nhất 3 tỉnh có không quá 6 phó chủ tịch. Tỉnh hình thành từ 2 tỉnh loại II, III có không quá 5 phó chủ tịch. Với các tỉnh, thành không thực hiện hợp nhất sáp nhập: TP Hà Nội có không quá 5 phó chủ tịch, hiện nay TP Hà Nội có 6 phó chủ tịch. TP Huế có không quá 4 phó chủ tịch. Hiện, TP Huế có 4 phó chủ tịch. Theo phân loại đơn vị hành chính trước khi nghị định có hiệu lực thi hành, tỉnh loại I có không quá 4 phó chủ tịch; tỉnh loại II, III có không quá 3 phó chủ tịch.