Chủ tịch Quốc hội: Khắc phục tình trạng 'nghiên cứu rồi để trong ngăn tủ’; Đề xuất chuyển thẩm quyền bình ổn giá cho cấp xã… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 9/10 cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Trình bày thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành việc mở rộng một số đối tượng chuyển giao công nghệ phù hợp với xu thế của thế giới (như công nghệ xanh, công nghệ sạch). Tuy nhiên, với việc mở rộng phạm vi “thẩm định công nghệ” mà không chỉ giới hạn trong các “dự án đầu tư” như quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ hiện hành, cần tiếp tục rà soát để bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện và đồng bộ với pháp luật có liên quan. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc sửa luật này nhằm "thúc đẩy nội sinh và thương mại hóa", khắc phục tình trạng "nghiên cứu rồi để trong ngăn tủ", "nghiên cứu treo". Chủ tịch Quốc hội đề nghị dự thảo luật tích hợp những chính sách ưu đãi mạnh mẽ nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, kèm theo yêu cầu chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp FDI sang doanh nghiệp trong nước. Cùng với đó, dự thảo luật cần có cơ chế đo lường tỷ lệ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và cơ chế giám sát hiệu quả.