Bản tin VietNamNet điểm các tin nổi bật trong ngày gồm: Quốc hội chốt chi 80.400 tỷ đồng cho cải cách tiền lương năm 2027; Khung giá điện mặt trời năm 2026: Cao nhất hơn 2.120 đồng/kWh…

Quốc hội chốt chi 80.400 tỷ đồng cho cải cách tiền lương năm 2027

Với 469/469 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Tổng số thu ngân sách trung ương là hơn 1,77 triệu tỷ đồng, tổng chi ngân sách trung ương: hơn 2,36 triệu tỷ. Theo phụ lục nghị quyết về dự toán chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực trong năm 2027, trong tổng số hơn 2,36 triệu tỷ đồng chi ngân sách trung ương, khoản chi theo lĩnh vực là hơn 1,95 triệu tỷ. Trong đó, chi đầu tư phát triển được bố trí 757.200 tỷ; chi dự trữ quốc gia, trả nợ lãi, chi viện trợ và cho vay 138.493 tỷ. Đáng chú ý, chi thường xuyên được bố trí 980.970 tỷ đồng, bao gồm chi cải cách tiền lương 80.400 tỷ. Đối với một số nhiệm vụ cụ thể, nghị quyết quy định bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, Bộ Công an được bố trí 5.752,6 tỷ đồng, tương ứng 85% nguồn thu xử phạt hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã thực nộp ngân sách nhà nước năm 2025. Phần bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương là 1.015,1 tỷ, tương ứng 15%, nhằm hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Đối với nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô sau khi trừ chi phí tổ chức thu, ngân sách trung ương được hưởng 100%. Một nội dung đáng chú ý khác là nghị quyết bố trí dự toán 30.000 tỷ đồng dự phòng nhằm bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp tình hình kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán.