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Đại biểu lo ngân sách địa phương áp lực khi đầu tư cao tốc, Bộ trưởng trấn an

Chiều 10/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư xây dựng 3 dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu đoạn Bảo Hà - Tân Phong, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La. Phát biểu giải trình sau đó, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết cả 3 dự án cao tốc đều tuân thủ nguyên tắc phù hợp với quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế. Về khả năng cân đối vốn địa phương, Bộ trưởng Xây dựng cho biết ngân sách trung ương đã ưu tiên cân đối, bố trí 119.398 tỷ đồng trên tổng số hơn 162.393 tỷ đồng (đạt tỷ lệ khoảng 75%). Đối với nguồn vốn còn lại, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu cân đối bố trí. Bộ trưởng nêu rõ các địa phương và đại biểu Quốc hội có thể yên tâm về nguồn vốn triển khai. Về vai trò cơ quan chủ quản và vốn đối ứng địa phương, Bộ trưởng nêu rõ hiện có 15 địa phương được giao làm cơ quan chủ quản thi công các tuyến cao tốc và đều bố trí ngân sách địa phương tham gia (gồm Hà Nội, TPHCM, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Gia Lai, Nghệ An, Sơn La, Phú Thọ, Ninh Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên). Một số tỉnh miền núi dù điều kiện khó khăn vẫn cam kết đóng góp 50% đến 100% kinh phí giải phóng mặt bằng. Bộ trưởng cho biết, việc duy trì chính sách này đảm bảo sự đồng bộ, bình đẳng giữa các địa phương trong quá trình triển khai. Quảng Ngãi và Lai Châu là cơ quan chủ quản 2 dự án cao tốc và đã đồng ý đề xuất bỏ ra 50% tiền giải phóng mặt bằng.