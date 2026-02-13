Trung ương sẽ thông qua nghị quyết về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn mới; Vượt mốc 1.000 chuyến bay/ngày, Tân Sơn Nhất kích hoạt phương án đặc biệt… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chiều nay chủ trì cuộc họp về đề án “Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trình Ban chấp hành Trung ương khóa 14 xem xét ban hành Nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”. Ông Lê Minh Trí nhấn mạnh, việc Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 xem xét, thông qua Nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới ngay tại hội nghị lần thứ 2 cho thấy đây là nhiệm vụ rất quan trọng, được Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt quan tâm. Do vậy, ông yêu cầu nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương phải cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm mới trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư. Đồng thời, Trưởng Ban Nội chính Trung ương lưu ý về việc tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý kịp thời vi phạm trong những lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, các lĩnh vực mới có nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cao; xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các trường hợp sai phạm do cố ý, chủ mưu, cầm đầu và động cơ vụ lợi; bảo vệ người đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Ông cũng yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp cơ sở, “tham nhũng vặt”. Ngoài ra, theo ông Lê Minh Trí, cần tăng cường phục vụ người dân và doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả phối hợp của các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đáp ứng yêu cầu mới, cách làm mới, vừa tăng cảnh báo, răn đe vừa đồng hành cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.