Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng

Phát biểu tại Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ 11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị và phục vụ nhân dân tốt hơn. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại hội lần này là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của Mặt trận với “vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới”. Ông đề nghị Đại hội cần xác định rõ Mặt trận phải làm gì, làm như thế nào để tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản hồi ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là quán triệt quan điểm “dân là gốc”, lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động của Mặt trận. “Hiệu quả công tác Mặt trận không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào mà phải đo bằng niềm tin của nhân dân, sự hài lòng của nhân dân”, ông nói. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu đổi mới phương thức tập hợp, vận động nhân dân theo hướng thực chất, gần dân hơn, tăng cường đối thoại, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm thay vì chỉ dừng ở khẩu hiệu, hình thức. Về công tác giám sát, phản biện xã hội, ông nhấn mạnh phải chọn đúng vấn đề người dân bức xúc, phản biện từ sớm, từ xa và “không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng”.