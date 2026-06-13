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1,56 triệu người có công được tặng quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký Quyết định số 885/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng. Theo quyết định, mức quà 600.000 đồng được tặng cho các đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cá nhân đã được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Ngoài ra, nhóm được nhận mức quà 600.000 đồng còn có thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng và thân nhân của từ 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng thuộc diện nhận mức quà này. Đối với mức quà 300.000 đồng, đối tượng được hưởng gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng cũng được nhận mức quà 300.000 đồng. Bên cạnh đó, đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân cũng thuộc diện được tặng quà ở mức này.