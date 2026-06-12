Bộ Chính trị phân bổ hơn 1,8 triệu biên chế công chức, viên chức năm 2026

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới đây ký quyết định 185 của Bộ Chính trị về biên chế các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương, cơ quan Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm 2026. Theo quyết định của Bộ Chính trị, tổng biên chế được giao cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương nêu trên năm 2026 là 1.878.362 biên chế. Trong đó, các cơ quan, ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là 12.818 biên chế. Trong số này có 2.999 cán bộ, công chức; 9.133 viên chức và 686 biên chế các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương (cấp tỉnh, cấp xã) là 1.865.544 biên chế, gồm 314.604 cán bộ, công chức và 1.550.940 viên chức. Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương căn cứ quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và quyết định này để ban hành quyết định giao biên chế năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý.

Bộ Chính trị: Nghiên cứu cơ chế thu hồi, xử lý tài sản không qua kết tội

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới đây đã ký ban hành Chỉ thị số 06 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới. Theo Bộ Chính trị, cần hoàn thiện pháp luật hình sự, tố tụng hình sự theo hướng hiện đại; chú trọng hoàn thiện chính sách miễn, giảm, hoãn, loại trừ, không truy cứu trách nhiệm hình sự với một số hành vi, loại tội với tiêu chí, điều kiện chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa xử lý nghiêm minh và nhân đạo, khoan hồng, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và nhân dân lên trên hết. Cùng với yêu cầu hoàn thiện cơ chế khởi kiện vụ án dân sự, nghiên cứu xây dựng cơ chế khởi kiện vụ án hành chính bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, Bộ Chính trị đồng thời yêu cầu nghiên cứu phát triển các cơ chế xử lý phi tố tụng, cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài toà án và cơ chế thu hồi, xử lý tài sản không qua kết tội, bảo đảm giảm thiểu xung đột xã hội, tiết kiệm chi phí tố tụng và chi phí xã hội. Ngành Kiểm sát nhân dân cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong, cơ cấu hợp lý đội ngũ kiểm sát viên; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa các cấp kiểm sát và đối với kiểm sát viên.

Đề nghị Mỹ sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu D1, D3

Nhấn mạnh kinh tế - thương mại là động lực chính của quan hệ song phương, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Mỹ đầu tư, kinh doanh. Hai bên cần phối hợp chặt chẽ nhằm sớm kết thúc đàm phán thỏa thuận thương mại đối ứng công bằng, cân bằng, trên cơ sở hài hòa lợi ích hai bên. Với các vấn đề Mỹ quan tâm, Phó Thủ tướng khẳng định pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức; Việt Nam kiên quyết chống và xử lý nghiêm các vi phạm về sở hữu trí tuệ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Mỹ tăng cường hợp tác phù hợp, hiệu quả trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu D1, D3 và công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Phó Ngoại trưởng Landau cho biết, Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, thế giới. Mỹ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế - thương mại, năng lượng, an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, khoáng sản thiết yếu, hàng không...

Hà Nội tính hạn chế phương tiện cá nhân, thu phí vào một số khu vực

Nội dung trên được UBND TP Hà Nội đề xuất trong tờ trình gửi HĐND thành phố về dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách phát triển vận tải công cộng, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và thu phí nhằm giảm ùn tắc trên địa bàn. Theo dự thảo, UBND TP Hà Nội sẽ quy định khu vực hạn chế, phạm vi và khung giờ hoạt động đối với một số loại phương tiện cơ giới đường bộ, phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, nhằm giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Một nội dung đáng chú ý khác là thành phố dự kiến thu phí phương tiện cơ giới đường bộ khi lưu thông vào một số khu vực nhất định. Việc thu phí được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc giao thông và phát thải môi trường. Tuy nhiên, dự thảo chưa xác định cụ thể khu vực hay mức phí. Các nội dung này sẽ được UBND TP Hà Nội nghiên cứu, xây dựng phương án trên cơ sở đánh giá điều kiện hạ tầng giao thông, khả năng tổ chức thực hiện, năng lực kiểm soát thu phí cũng như tác động kinh tế - xã hội và môi trường. Đáng chú ý, trước khi triển khai, thành phố sẽ lấy ý kiến người dân, tổ chức và các bên liên quan. Sau đó, UBND TP Hà Nội trình HĐND thành phố xem xét, quyết định việc áp dụng thu phí và các nội dung liên quan theo thẩm quyền.

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2026: Số lượng điểm cao sẽ tăng nhưng ít điểm 10

Kết thúc môn thi Toán tốt nghiệp THPT năm 2026, một số giáo viên đã cho rằng phổ điểm môn Toán năm nay được dự báo đẹp hơn năm trước, với số lượng điểm cao tăng, điểm khá, giỏi có thể giữ ổn định, nhưng số lượng điểm 10 sẽ rất hạn chế. Thầy Nguyễn Tuấn Anh, Trường THPT Thủ Đức (TPHCM) nhìn nhận đề thi môn Toán năm nay giữ cấu trúc tương tự năm 2025 nên học sinh không bị bỡ ngỡ khi làm bài. Phần trắc nghiệm 4 lựa chọn ở mức độ cơ bản, giúp đa số học sinh có thể dễ dàng đạt trọn vẹn khoảng 3 điểm. Phần trắc nghiệm đúng – sai gồm các dạng toán quen thuộc đã được ôn luyện kỹ trong năm, vì vậy nhiều học sinh có khả năng làm tốt. Cô Nguyễn Thị Hồng, Tổ trưởng tổ Toán của Trường THCS và THPT M.V.Lô-mô-nô-xốp (Hà Nội) đánh giá, đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng theo hướng ổn định, bám sát mục tiêu của Chương trình phổ thông 2018. Cấu trúc đề hợp lý, vừa đảm bảo kiểm tra các kiến thức nền tảng, vừa chú trọng đánh giá năng lực tư duy và khả năng vận dụng của học sinh. “Đặc biệt, đề thi thể hiện rõ xu hướng đổi mới trong dạy học hiện nay khi tăng cường các yếu tố đọc hiểu, liên hệ thực tiễn và mô hình hóa toán học. Qua đó, đề không chỉ đánh giá mức độ nắm vững kiến thức mà còn phân hóa được năng lực của học sinh ở nhiều mức độ khác nhau”, cô Hồng nói.

Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 'đổi gió', gây bất ngờ nhưng rất hay

Đánh giá về đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT, Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi (Trường ĐH Sư phạm TPHCM) cho rằng việc chuyển sang định dạng gồm đọc hiểu văn bản nghị luận, viết đoạn nghị luận xã hội và bài nghị luận văn học là một bất ngờ với cả thí sinh lẫn giáo viên. Tuy nhiên, cách ra đề này đã hiện thực hóa rõ yêu cầu phân hóa và phục vụ tốt mục tiêu xét tuyển. Theo thầy Khôi, hệ thống câu hỏi có độ phân hóa cao, bám sát yêu cầu của chương trình Ngữ văn 2018, đặc biệt nổi bật ở hai phần viết - vừa thử thách tư duy, vừa khơi gợi khả năng lập luận của thí sinh. Ngữ liệu được đánh giá giàu giá trị nhân văn, hướng đến những khát khao sống và cống hiến của cá nhân. Dự báo, phổ điểm năm nay khó cao, số lượng điểm giỏi sẽ không nhiều, nhưng đề thi đã đạt được mục tiêu quan trọng hơn là đánh giá đúng năng lực, không chỉ dừng ở xét tốt nghiệp. ThS. Hồ Tấn Nguyên Minh, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Đắk Lắk 1 chia sẻ, đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm 2026 được ra theo cấu trúc gồm 2 phần: phần Đọc hiểu (4 điểm) cho văn bản “CODE và CÁT – Những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới”, hỏi 5 câu hỏi nhỏ; phần Viết ( 6 điểm) với 2 câu: Câu viết đoạn văn nghị luận xã hội (2 điểm) và câu viết bài văn nghị luận văn học (4 điểm). Đây là cấu trúc đã được Bộ GD-ĐT công bố vào năm trước. Tuy nhiên, nhiều học sinh sẽ cảm thấy bất ngờ vì nhiều em nghĩ khả năng viết đoạn nghị luận văn học và bài nghị luận xã hội sẽ cao hơn. Ngữ liệu dùng cho câu viết bài văn là bài thơ “Những chiếc lá” của Nguyễn Đình Thi cũng là một văn bản hay, giàu ý nghĩa. Tuy nhiên, để viết bài văn phân tích được bài thơ này là điều không hề dễ dàng với học sinh đại trà. Dạng câu hỏi, cách hỏi vẫn còn khá quen thuộc, vẫn theo lối cũ, chưa thể hiện được sự đổi mới, sáng tạo đáng kể.

Khởi tố vụ án đầu tiên trên cả nước về xâm phạm bản quyền phần mềm máy tính

Ngày 11/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội và Phú Thọ, là các công ty chuyên cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn. Công ty có trụ sở tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ do bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1981) làm giám đốc. Quá trình kiểm tra xác định toàn bộ số máy tính này được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và Office sử dụng công cụ kích hoạt bản quyền trái phép. Mở rộng điều tra tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính do nhà trường quản lý có dấu hiệu vi phạm tương tự. Số máy tính này được cung cấp bởi hai doanh nghiệp có trụ sở tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội gồm: Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution. Cơ quan điều tra cho biết, giá trị bản quyền hợp pháp của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office trên thị trường hiện dao động từ 4-9 triệu đồng/máy. Với hàng trăm máy tính vi phạm được phát hiện, thiệt hại trực tiếp đối với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

Ông Trump tuyên bố không gia hạn hiệp định thương mại với Canada và Mexico

Báo The Hill dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/6 tuyên bố: “Tôi không định gia hạn USMCA. Chúng tôi không cần bất kỳ thứ gì mà Canada có, chúng tôi cũng không cần bất kỳ thứ gì mà Mexico có, nhưng 2 quốc gia đó cần mọi thứ mà nước Mỹ có. Họ cần đối xử với chúng tôi tốt hơn”. Theo quan điểm của ông Trump, Mỹ đang thâm hụt thương mại với Canada và Mexico, trong khi đáng lẽ cần phải thặng dư thương mại với cả 2 nước này. “Chúng tôi không cần xe hơi, gỗ hay năng lượng của họ. Chúng tôi không cần bất kỳ thứ gì”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm. Theo The Hill, USMCA dự kiến sẽ tự động hết hạn vào ngày 1/7/2036, trừ khi cả 3 quốc gia ký kết cùng nhất trí gia hạn thêm 16 năm nữa.

Iran tấn công 2 tàu hàng ở eo Hormuz, cảnh báo biến khu vực thành 'địa ngục'

Hãng thông tấn WANA dẫn tin từ IRGC cho biết hành động trên được thực hiện theo các lệnh hạn chế do Iran mới công bố gần đây, áp dụng với việc qua lại eo biển Hormuz. Hiện chưa rõ tàu bị tấn công của nước nào, mức độ thiệt hại cũng như tình trạng của thủy thủ đoàn ra sao. Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Cơ quan này cho hay: "Tiếp theo những hành động gây hấn của Mỹ và do các cuộc tấn công của nước này nhằm vào một số khu vực tại tỉnh Hormozgan của Iran, eo biển Hormuz chính thức đóng cửa đối với tất cả các tàu thuyền, gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại. Bất kỳ tàu nào cố tình đi qua eo biển sẽ bị nhắm bắn". Khatam al-Anbiya cũng bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng các tàu thuyền vẫn tiếp tục đi qua tuyến đường thủy chiến lược này, khẳng định thông tin đó là sai sự thật. Sáng sớm 11/6, Iran cảnh báo Trung Đông sẽ trở thành "địa ngục" với Mỹ do những căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz.

Nổ lớn ở miền nam Trung Quốc, hàng chục người thương vong

Trang Baijahao Baidu dẫn thông tin từ Đài Phát thanh trung ương Trung Quốc (CNR) cho biết vụ nổ xảy ra tại khu dân cư ở huyện Hưng An thuộc tỉnh Quảng Tây lúc 1h40 giờ địa phương sáng 11/6 (0h40 sáng giờ Việt Nam). Ngay khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Theo thống kê sơ bộ, vụ nổ đã khiến 7 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Những nạn nhân bị thương sau đó đã được đưa đến bệnh viện và không ai trong số này đối mặt tình trạng sức khỏe nguy kịch. Hiện lực lượng cảnh sát địa phương đang làm rõ nguyên nhân vụ việc sau khi loại trừ khả năng đường ống khí gas bị rò rỉ. Một nhân chứng kể với báo Qianjiang rằng người này đã nghe thấy ít nhất 2 tiếng nổ: “Ngay sau vụ nổ đầu tiên, tôi đã chạy lên sân thượng tòa nhà nơi mình sống để quay phim. Sau đó, vụ nổ thứ hai xảy ra khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Cửa kính ở một số con phố gần đó đã vỡ vụn trong khi một số cánh cửa bị thổi bay mất. Thiệt hại rất nghiêm trọng. Đường phố tràn ngập mảnh kính vỡ”.