Đề xuất cơ sở y tế được trực tiếp đàm phán giá, mua thiết bị y tế; TPHCM đề xuất mỗi sở bình quân có 6 phó giám đốc… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tiếp nhận 110 công dân Việt Nam không được Hoa Kỳ cho cư trú về nước

Sáng 12/9, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết đã phối hợp với Cục Thực thi Luật Nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ tiếp nhận 110 công dân Việt Nam không được Hoa Kỳ cho cư trú về nước qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. 110 công dân trên được xác định đến từ 17 tỉnh, thành phố (TPHCM có 42 người; An Giang, Đồng Nai và Khánh Hòa mỗi địa phương có 9 người; Đồng Tháp có 7 người; số còn lại đến từ các địa phương khác). Sau khi tiếp nhận, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, đối chiếu thông tin, đồng thời phối hợp với công an các địa phương đưa công dân về nơi cư trú an toàn. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện một số trường hợp có nghi vấn liên quan đến đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ. Các trường hợp này đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.