Phó Thủ tướng: Giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân; Bảo Tín Minh Châu lên tiếng về việc đại lý căng băng rôn đề nghị trả lại tài sản… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bố trí không gian, quỹ đất cho người dân tập thể thao

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan điểm xác định sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia... Có hai nhiệm vụ trọng tâm được đề ra. Trước hết là chú trọng phát triển thể thao học đường nhằm nâng cao thể chất cho thế hệ trẻ, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về sân bãi, trang thiết bị tập luyện và kiện toàn đội ngũ giáo viên thể dục, thể thao. Thứ hai là tổ chức quản lý và khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế, thiết bị thể thao công, đồng thời quan tâm bố trí không gian vận động và quỹ đất thể thao trong quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hình thành chuỗi phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và phát triển tài năng thể dục, thể thao liên tục từ trường học, địa phương, cơ sở đào tạo đến đội tuyển quốc gia. Các môn thể thao, nội dung thi đấu và vận động viên có khả năng cạnh tranh quốc tế cần được xác định để tập trung đầu tư dài hạn, bảo đảm đồng bộ các điều kiện về huấn luyện, thi đấu, dinh dưỡng, y học và nguồn lực thực hiện...