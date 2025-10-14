Nghiên cứu điều chỉnh lương, phụ cấp của công chức, viên chức; Chậm thanh toán 8.800 đồng, bị phạt hơn 1 triệu: Nhà băng nói 'hoàn toàn hợp lý’… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ thống nhất về đề xuất số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, xã

Chính phủ đã thông qua dự thảo tờ trình do Bộ Nội vụ trình (số 8911, ngày 3/10) về việc ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định số lượng phó chủ tịch HĐND, phó trưởng ban HĐND cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách. Theo dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND cấp xã có 1 phó chủ tịch HĐND. Với tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 phó chủ tịch HĐND. Tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 phó chủ tịch HĐND. Tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập có không quá 3 phó chủ tịch HĐND. Tại tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập có không quá 2 phó chủ tịch HĐND. Trường hợp bố trí chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh quy định tại các khoản 1 và 2 giảm tương ứng 1 người. Số lượng phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô.