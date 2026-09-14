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Thủ tướng: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chịu trách nhiệm về bữa ăn bán trú

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký công điện của Thủ tướng về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục. Công điện nêu tại một số nơi, việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, dịch vụ nấu ăn; kiểm soát nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu; điều kiện chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm. Việc xây dựng thực đơn và kiểm soát dinh dưỡng còn bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị dinh dưỡng của bữa ăn, sức khỏe của trẻ em, học sinh. Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng nêu trên và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong trường học, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của trẻ em, học sinh. Trong đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Các địa phương kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện; không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát hoặc không rõ trách nhiệm khi xảy ra sự cố. Thủ tướng giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu ăn; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận, lưu mẫu thức ăn và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. Đáng chú ý, Thủ tướng lưu ý xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; kiên quyết đình chỉ, thay thế đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu.