100% cấp xã đã mở tài khoản để chi trả lương, chế độ theo Nghị định 178; TPHCM xuất hiện khu vực chỉ 'dành cho nhà giàu', giá lập đỉnh 300 triệu đồng/m2… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đề xuất danh mục các vùng người lao động được nghỉ hưu sớm ở điều kiện bình thường

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, làm căn cứ xác định các trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Theo dự thảo, danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xác định trên cơ sở điều kiện tự nhiên, địa hình, khí hậu, giao thông, hạ tầng xã hội, mức độ phát triển kinh tế và đời sống dân cư. Danh mục này sẽ là căn cứ để người lao động đủ điều kiện được nghỉ hưu sớm hơn so với tuổi nghỉ hưu chung. Cụ thể, người lao động có thời gian làm việc trước ngày 1/1/2021 ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc phụ cấp khu vực từ 25% trở lên sẽ được tính là thời gian làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn để làm căn cứ nghỉ hưu sớm. Đối với thời gian làm việc từ ngày 1/1/2021 đến trước ngày 1/7/2025, việc xác định vùng đặc biệt khó khăn sẽ căn cứ theo danh mục được ban hành kèm theo thông tư này.