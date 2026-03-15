Bộ Nội vụ đề xuất trường hợp miễn, loại trừ kỷ luật viên chức; Liên bộ ra quyết định mới nhất về giá xăng dầu và quỹ bình ổn ngày 14/3… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Nội vụ đề xuất trường hợp miễn, loại trừ kỷ luật viên chức

Theo Bộ Nội vụ, dự thảo nghị định này sẽ thay thế các quy định hiện hành tại Nghị định 112/2020 và Nghị định 71/2023 về xử lý kỷ luật đối với viên chức. Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là việc bổ sung, làm rõ các trường hợp loại trừ trách nhiệm và miễn trách nhiệm kỷ luật. Việc quy định cụ thể các trường hợp nhằm thể chế hóa chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các nghị quyết của Chính phủ, đồng thời bảo đảm sự thống nhất với Luật Viên chức năm 2025. Bên cạnh các trường hợp được miễn hoặc loại trừ trách nhiệm kỷ luật, dự thảo cũng quy định rõ các tình tiết có thể làm tăng nặng mức kỷ luật đối với viên chức vi phạm. Cụ thể, các trường hợp như đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu kiểm điểm nhưng không thực hiện, không sửa chữa khuyết điểm; không tự giác nhận trách nhiệm; hoặc gây thiệt hại về vật chất nhưng không bồi hoàn, không khắc phục hậu quả theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị xem xét tăng nặng kỷ luật. Ngoài ra, các hành vi đối phó, quanh co, cản trở quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; bao che cho người vi phạm; đe dọa, trù dập hoặc trả thù người tố cáo, người cung cấp thông tin, chứng cứ cũng được xác định là tình tiết tăng nặng. Dự thảo cũng nêu rõ các hành vi như vi phạm có tổ chức, là người chủ mưu; cung cấp thông tin sai sự thật; ngăn cản người khác cung cấp chứng cứ; che giấu, sửa chữa, tiêu hủy tài liệu hoặc tạo lập hồ sơ, chứng cứ giả sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn. Đặc biệt, việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh để trục lợi khi thực hiện chính sách an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh cũng được xác định là tình tiết tăng nặng trong xử lý kỷ luật.