Việt Nam lên tiếng trước hoạt động của Philippines và Trung Quốc tại đá Hoài Ân

Chiều 14/5, tại họp báo thường kỳ, báo chí đề nghị người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết phản ứng của Việt Nam về việc vừa qua Philippines và Trung Quốc cho người lên cắm cờ khẳng định chủ quyền tại đá Hoài Ân, quần đảo Trường Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiện nay". Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.