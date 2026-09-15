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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra Trung tâm Giám định ADN tìm lại danh tính liệt sĩ

Sáng 14/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đã tới thăm, kiểm tra thực tế tại Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Theo báo cáo của Viện Sinh học, Trung tâm Giám định ADN hiện đang làm chủ hai nhóm công nghệ gồm công nghệ ADN ty thể truyền thống và công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới kết hợp phân tích đa hình đơn nucleotide (NGS-SNP). Điểm ưu việt của công nghệ NGS-SNP là khả năng khai thác thông tin di truyền từ những mẫu xương đã bị phân hủy nghiêm trọng sau nhiều năm nằm dưới lòng đất - một đặc điểm phổ biến của hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam. Viện Sinh học đã nghiên cứu, tối ưu thành công hai quy trình tách chiết ADN chuyên biệt cho mẫu xương phân hủy nặng, nâng hiệu suất thu hồi ADN nhân lên tới 80%; đồng thời xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu, thuật toán đối khớp quan hệ huyết thống theo cả dòng cha và mẹ ở khoảng cách tới 4 thế hệ. Phó Thủ tướng đánh giá đây là hướng đi quan trọng, bởi công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ đòi hỏi sự chính xác về khoa học mà còn cần tốc độ triển khai phù hợp với yêu cầu thực tiễn. “Các đồng chí đã tiếp nhận công nghệ hiện đại nhất thế giới hiện nay và đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ mà Chính phủ và Ban Chỉ đạo giao phó”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói.