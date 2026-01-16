Ban Bí thư yêu cầu xử lý trường hợp sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ; Một trường đại học chi hơn 1,5 tỷ đồng lì xì Tết sớm cho sinh viên… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Ban Bí thư yêu cầu xử lý trường hợp sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ

Để xử lý dứt điểm những sai phạm còn tồn tại, Ban Bí thư đồng ý tiếp tục hoàn thiện theo các kết luận trước đây đối với 3 nhóm trường hợp. Thứ nhất là trường hợp đã rà soát nhưng do lỗi của cơ quan, tổ chức nên không phát hiện ra (234 trường hợp). Thứ hai là sai phạm xảy ra trước ngày 28/12/2017, đã hoàn thiện tiêu chuẩn nhưng chưa được xử lý (364 trường hợp). Thứ ba là trường hợp đã được xử lý, khắc phục theo các kết luận của Ban Bí thư nhưng thời gian hoàn thành quy trình xử lý, khắc phục bị chậm theo quy định (có 3 trường hợp). Việc xử lý, khắc phục các tồn tại phải bảo đảm đúng chủ trương, hoàn thành trước ngày 31/3/2026. Ban Bí thư đồng ý hủy bỏ, thu hồi các quyết định liên quan đối với sai phạm tuyển dụng xảy ra sau ngày 24/3/2020 (57 trường hợp) và các trường hợp thuộc diện phải thi tuyển nhưng không thi tuyển (166 trường hợp). Ban Bí thư cũng nêu ra hướng xử lý với 396 trường hợp không có quyết định tuyển dụng hoặc hồ sơ tuyển dụng không đầy đủ. Cụ thể, trường hợp xảy ra trước thời điểm ngày 28/12/2017 giao các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc rà soát, đánh giá toàn diện. Nếu xác định trường hợp đã được tuyển dụng theo quy định nhưng hồ sơ bị thất lạc do lỗi của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét không thu hồi các quyết định có liên quan. Nếu xác định chưa được tuyển dụng theo quy định thì hủy bỏ, thu hồi các quyết định có liên quan. Trường hợp xảy ra sau thời điểm ngày 28/12/2017 thì hủy bỏ, thu hồi các quyết định có liên quan. Các cấp ủy, người đứng đầu tập trung xử lý, khắc phục dứt điểm các sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ và công tác tuyển dụng tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trước ngày 31/3, theo đúng chủ trương, kết luận của Ban Bí thư. Ban Bí thư lưu ý sau thời hạn trên sẽ không xem xét xử lý sai phạm tồn đọng, đồng thời chấm dứt trả lương đối với các trường hợp phải hủy bỏ, thu hồi các quyết định có liên quan.