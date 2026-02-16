Công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16; Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng tuyển sinh đại học năm 2026… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia vừa ký ban hành Nghị quyết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo danh sách, có 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Tại cuộc bầu cử ngày 15/3 tới, các cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 trong số 864 ứng cử viên có tên trong danh sách chính thức. Theo cơ cấu, tổng số đại biểu Quốc hội khóa 16 là 500 người. Trong đó, số đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 người (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 (56,6%). Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 15/3. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn những người tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Dự kiến ngày 22/3 sẽ công bố kết quả bầu cử và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16 sẽ diễn ra vào ngày 6/4 để làm công tác nhân sự cùng với nội dung về xây dựng pháp luật.