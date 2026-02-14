Lý do cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dừng thông xe khi vừa thông báo vận hành; Ô tô 45 chỗ 'nhồi' 83 hành khách, bị phạt 207 triệu đồng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Ban Bí thư: Chuẩn bị chu đáo nội dung Hội nghị lần thứ hai của Trung ương

Tại phiên họp ngày 12/2, Ban Bí thư đã xem xét báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình chuẩn bị tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026. Ban Bí thư đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương; cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 55. Trong đó, Ban Bí thư lưu ý, tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, nhất là người có công, hộ nghèo, người yếu thế, công nhân lao động, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai; việc thăm hỏi, hỗ trợ phải thực chất, đúng đối tượng, tránh hình thức. Ban, bộ, ngành và địa phương kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong việc trả lương, thưởng Tết kịp thời cho người lao động. Ban Bí thư nhấn mạnh quan điểm: "Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật đảng, với tinh thần 'ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay', không để thời gian nghỉ Tết ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ". Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm quý 1. Trong đó, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; triển khai thực hiện các nghị quyết mới ban hành của Bộ Chính trị; chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ban Bí thư cũng nêu nhiệm vụ quan trọng đó là chuẩn bị chu đáo nội dung Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16; triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch.