Hà Nội dự kiến di dời các trường đại học có diện tích nhỏ khỏi nội đô; Hơn nửa triệu lượt tìm kiếm xe điện khi giá xăng dầu tăng mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Sáng sớm ngày 15/3, trên khắp các tuyến phố Hà Nội đâu đâu cũng rợp bóng cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ phấn khởi khi được thực hiện quyền cử tri tại nơi cư trú. Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh đã được chứng kiến không khí bà con cử tri tập trung rất đông đủ với tinh thần rất phấn khởi để tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp. Tổng Bí thư chia sẻ đây là cuộc tổng tuyển cử lần thứ 16 - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp để lựa chọn những người được nhân dân tín nhiệm nhất, uy tín nhất tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước phát triển. Với cuộc bầu cử lần này, Tổng Bí thư nhận định công tác bầu cử đã được chuẩn bị rất chu đáo từ rất sớm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều được thể hiện ý kiến của mình, lá phiếu của mình. “Đây là thực hiện quyền dân chủ trực tiếp để lựa chọn được những người mình tín nhiệm, tin tưởng nhằm tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo các địa phương phát triển”, Tổng Bí thư nói. Theo Tổng Bí thư, việc cử tri đi bỏ phiếu là trực tiếp thực hiện quyền làm chủ để lựa chọn những người đủ uy tín để gánh vác công việc chung của đất nước và địa phương, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. “Việc lựa chọn các cấp lãnh đạo, những người xứng đáng làm đại biểu của nhân dân cũng là nguyện vọng của nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.