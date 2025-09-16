Quyết định cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa mới vào giữa tháng 11; Phạt tới 200 triệu đồng nếu nhà mạng cản trở khách hàng chuyển mạng giữ nguyên số… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Quyết định cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa mới vào giữa tháng 11

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong 3 kỳ bầu cử liên tiếp gần đây, Việt Nam đã tổ chức đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao (trên 99%), cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản đáp ứng yêu cầu. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải có sự chuẩn bị bài bản hơn, đồng bộ hơn, nhất là trong điều kiện hiện nay khi ứng dụng công nghệ thông tin đang đem lại những lợi thế, thuận lợi nhất định trong việc kết nối dữ liệu, đảm bảo thông suốt. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử. Điều này nhằm tạo sự thống nhất pháp lý trong toàn quốc; bảo đảm mọi quy trình bầu cử được thực hiện trên cơ sở biểu mẫu chuẩn hóa. “Cốt lõi và đổi mới mạnh mẽ vẫn là ưu tiên, tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử, cơ quan bầu cử, cử tri, tránh sai sót và khiếu kiện”, Chủ tịch Quốc hội cho biết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngay trong tháng 9, tháng 10 cần xây dựng dự thảo tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa 16; làm việc với Ban Thường trực MTTQ Việt Nam và các cơ quan để thống nhất dự kiến số lượng, thành phần dự kiến phân bổ ĐBQH trước khi trình Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định vào giữa tháng 11. Xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 16 báo cáo Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự kiến giữa tháng 11.