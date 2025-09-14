Công an xác minh 'tâm thư kêu cứu' nghi của bé trai ở Hà Nội kể bị mẹ kế bạo hành; Lượng kênh YouTube Việt đạt doanh thu hàng tỷ đồng tăng mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng phê chuẩn ông Phạm Đức Ấn giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ cao cấp lý luận chính trị, Cử nhân Luật Kinh tế, cử nhân Ngân hàng - Tài chính, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông Phạm Đức Ấn có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng, từng giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tháng 9, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội khóa 15, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025; giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sáng 8/9 tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.