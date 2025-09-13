Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quyết định chỉ định nhân sự cấp ủy

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị. Các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương tiếp thu kết luận của Bộ Chính trị, tổ công tác của Bộ Chính trị để hoàn thiện các dự thảo văn kiện và triển khai tổ chức tốt đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 theo kế hoạch (hoàn thành trong tháng 10). Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý trong chương trình đại hội cần dành thời gian thỏa đáng để đóng góp ý kiến về nội dung các dự thảo văn kiện của Đảng bộ và văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng (chia tổ thảo luận, tạo điều kiện để nhiều đại biểu tham gia ý kiến). Các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy tập trung rà soát, nâng cao chất lượng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ, căn cứ chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cụ thể hóa các nhiệm vụ, lộ trình hoàn thành để tổ chức triển khai thực hiện được ngay sau đại hội. Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, chống lãng phí, không phô trương hình thức; đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo khí thế và niềm tin trước đại hội. Các Đảng bộ căn cứ Kết luận số 179 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiến hành triệu tập đại hội theo quy định, phù hợp với điều kiện và tình hình mới. Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định nhân sự cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và danh sách đoàn đại biểu của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội 14 của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội: Có vụ phá sản kéo dài, 16 năm vẫn đang thi hành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay họp phiên thứ 49 cho ý kiến về dự án Luật Phá sản (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp 10 sắp tới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh lại phương châm sửa đổi là “tắc đâu, thông đó”, “khó đâu tháo đó” để tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển. Về tên gọi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thống nhất đề xuất là “Luật Phục hồi, phá sản” thay cho Luật Phá sản. Ông lưu ý hiện tại, một số luật chuyên ngành cũng có quy định về thủ tục giải quyết vụ việc phục hồi như Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm… Do đó cần rà soát quy định của dự thảo luật với các luật có quy định liên quan đến nội dung này, tránh mâu thuẫn, chồng chéo. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, tăng cường sự phối hợp giữa tòa án với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản. Theo ông, báo cáo tổng kết thi hành luật cho thấy thời gian từ khi bắt đầu thụ lý đến lúc giải quyết vụ việc phá sản thường kéo dài, phụ thuộc vào tính chất, mức độ phức tạp. "Có vụ phá sản kéo dài 10 năm, 16 năm vẫn đang thi hành. Chúng ta cần xem lại thời gian này" - Chủ tịch Quốc hội nói và đề nghị áp dụng hình thức trực tuyến giải quyết vụ việc phá sản để tiết kiệm thời gian, chi phí.

Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán

Để kịp thời nắm bắt tình hình, đánh giá tác động và đưa ra giải pháp điều hành hiệu quả đối với thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là về tỷ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản và đề xuất giải pháp quản lý trước ngày 14/9. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo về tình hình thị trường chứng khoán (cổ phiếu, phái sinh, trái phiếu) và đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo trước ngày 15/9. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Thống đốc, Phó Thống đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước; Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng phụ trách và các bộ, cơ quan liên quan về những nội dung này.

Sự cố tại CIC: Ngân hàng Nhà nước khẳng định dịch vụ ngân hàng vẫn an toàn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết đã nhận được báo cáo của Trung tâm Thông tin Tín dụng Việt Nam (CIC) về sự cố liên quan đến thông tin tín dụng. NHNN đã chỉ đạo CIC khẩn trương báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh, xử lý, đồng thời đảm bảo hoạt động của CIC được liên tục, thông suốt. Theo quy định, thông tin tín dụng do CIC thu thập không bao gồm: tài khoản, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC) và lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng. Hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng hoạt động độc lập; dịch vụ cung cấp cho khách hàng vẫn được duy trì liên tục, an toàn và ổn định. NHNN đã thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường rà soát, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an ninh, bảo mật, an toàn hệ thống công nghệ thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Việc thu thập, xử lý, khai thác, sử dụng, trao đổi, cung cấp trái phép thông tin tín dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Y tế là ứng viên phó giáo sư năm 2025

Trong danh sách ứng viên phó giáo sư ngành y học do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức là lãnh đạo Bộ Y tế được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2025. Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức (53 tuổi) là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch. Hiện ông đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông là Đại biểu Quốc hội khóa 15 từ tháng 7/2021 đến nay, tham gia tích cực vào việc xây dựng chính sách y tế quốc gia. Từ tháng 6/2024, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức được ghi nhận qua nhiều giải thưởng cao quý. Ông nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012; Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2017; Bằng khen của Bộ trưởng Y tế các năm 2010, 2014, 2020; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Y tế 2020, 2023. Bên cạnh công tác chuyên môn, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức còn tham gia giảng dạy, đảm bảo chất lượng dạy học và tuân thủ nghiêm túc các quy chế đào tạo. Ông đã công bố 56 bài báo khoa học, trong đó 9 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

TPHCM chính thức quy định học sinh không tan học trước 16h

Sở GD-ĐT TPHCM vừa chính thức ban hành khung thời gian học hằng ngày đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm học 2025-2026. Mầm non: Tan học lúc 16h Thời gian mở cửa trường: Từ 6h30. Thời gian đón trẻ: Từ 7h trở đi, không trễ hơn 8h. Thời gian trả trẻ: Từ 16h. Các cơ sở giáo dục mầm non phải bố trí đầy đủ lực lượng giáo viên, nhân viên để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong suốt thời gian học tập, sinh hoạt tại trường. Các trường Tiểu học, THCS, THPT không tan học trước 16h Buổi sáng: Thời gian vào tiết đầu tiên từ 7h trở đi và không muộn hơn 8h. Thời gian kết thúc buổi học không trước 10h30. Buổi chiều: Thời gian vào tiết đầu tiên không sớm hơn 13h và không muộn hơn 13h30. Thời gian kết thúc không trước 16h và không sau 17h. Sở GD-ĐT yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6h30 phút; không để học sinh đi học muộn hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường.

Một trường đại học Sư phạm top đầu bất ngờ thông báo tuyển bổ sung năm 2025

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 vừa thông báo tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2025. Thông tin khiến nhiều thí sinh bất ngờ bởi bối cảnh ngành sư phạm năm nay hot và thời điểm các trường đã khai giảng năm học. Thí sinh cần điền đầy đủ các thông tin trên hệ thống tuyển sinh của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 từ 9h ngày 12/9 đến 17h ngày 19/9. Trường tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển trên website tuyển sinh của trường trước ngày 26/9. Thí sinh xác nhận nhập học và nhập học từ ngày 30/9. Sau khi nhà trường phát thông báo này, không ít thí sinh bày tỏ sự tiếc nuối và thắc mắc liệu đã làm thủ tục nhập học và nộp tiền học phí ở trường đại học khác thì có được tham gia xét tuyển đợt bổ sung vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 nữa hay không.

Độ Mixi ký giấy cam kết không tái phạm, tuyên bố 'sẽ thay đổi' sau scandal

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP Hà Nội có buổi làm việc với streamer Độ Mixi về việc sử dụng shisha và phát ngôn lệch chuẩn. Sau buổi làm việc, Độ Mixi tiết lộ thêm được cơ quan chức năng yêu cầu viết bản cam kết không tái phạm. Anh cũng được đọc kỹ 2 trang Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đối với tổ chức, cá nhân do Bộ TT&TT ban hành năm 2021 để hiểu rõ trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng trên mạng. Dù không bị xử phạt, Độ Mixi vẫn nhận thức sâu sắc mình đã sai. Anh xin lỗi khán giả, khẳng định bắt đầu sửa thói quen văng tục, chửi bậy từ nay. Độ Mixi khá lo lắng, sợ những lúc cảm xúc cao trào sẽ vô tình lặp lại thói quen cũ trên stream nên nhờ khán giả giám sát, nhắc nhở mình. Nam streamer còn gọi điện thoại cho bạn bè, nhất là những người bạn cũng là streamer nổi tiếng để quán triệt tư tưởng, cùng nhau sửa đổi thói quen xấu. Ngoài ra, Độ Mixi đề nghị cộng đồng fan không tham gia tranh luận bảo vệ mình.

Ông Trump nói nghi phạm sát hại Charlie Kirk đã bị bắt

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với hãng tin Fox News: "Với mức độ chắc chắn cao, tôi cho rằng chúng tôi đã bắt được hắn ta". Ông Trump nói thêm, một người thân cận với nghi phạm đã giao nộp hắn và tên này đang bị cơ quan cảnh sát tạm giam. Theo ông Trump, một bộ trưởng liên quan tới lực lượng hành pháp được cho đã nhận ra kẻ nổ súng. Sau đó, cha của đối tượng này đã thuyết phục con ra trình diện cảnh sát. Lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ mong muốn kẻ gây án sẽ phải nhận án tử hình. Khi được hỏi liệu ông có muốn xem video Kirk bị bắn không, ông Trump đáp: "Tôi không muốn. Tôi không muốn nhớ về Charlie Kirk theo cách như vậy". Vụ ám sát ông Kirk xảy ra vào khoảng 12h20 ngày 10/9. Các nhân chứng đã hét lên trong kinh hoàng và cuống cuồng chạy tìm nơi ẩn nấp sau khi viên đạn găm vào cổ và giết chết nhà hoạt động bảo thủ này. Một video lan truyền trên mạng dường như cho thấy một đối tượng mặc đồ tối màu trên nóc tòa nhà gần đó đã nhắm vào ông Kirk.

Căng thẳng gia tăng, Đan Mạch chi 9 tỷ USD mua hệ thống phòng không

Theo báo Copenhagen Post, Bộ trưởng Poulsen hôm 12/9 cho biết, quyết định trên được đưa ra do tình hình an ninh đầy thách thức và đó là một bước nhảy vọt trong khả năng tự vệ của Đan Mạch. Các hệ thống phòng không tầm trung trung và tầm xa đặt trên mặt đất sẽ do 4 nhà sản xuất châu Âu cung cấp. Trong đó, Đan Mạch mua hệ thống phòng không tầm xa SAMP/T do công ty Eurosam sản xuất và hệ thống phòng không tầm trung do Na Uy, Đức hoặc Pháp chế tạo. Thông báo trên được đưa ra sau khi Ba Lan bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) Nga xâm nhập không phận nước này với sự yểm trợ từ các máy bay thuộc các nước đồng minh NATO hôm 10/9. Trang Eurativ dẫn lời Per Pugholm Olsen, người đứng đầu tổ chức hậu cần và mua sắm quốc phòng Đan Mạch, tiết lộ các hệ thống vũ khí của châu Âu có thể được chuyển giao nhanh hơn và rẻ hơn so với hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hồi tháng 2 đã ra lệnh cho quân đội "mua sắm trang thiết bị" để đề phòng khả năng Nga có hành động quân sự ở châu Âu trong tương lai.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ Israel không kích thủ đô Qatar

Phát biểu trong phiên họp diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 11/9, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị và kiến tạo hòa bình Rosemary DiCarlo đã mô tả cuộc không kích của Israel nhằm vào phái đoàn Hamas ở Doha, Qatar hôm 9/9 “có khả năng mở ra một chương mới nguy hiểm cũng như có thể đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định trong khu vực”. Trang web của LHQ dẫn lời bà DiCarlo phát biểu trong phiên họp: “Vụ không kích đã làm gián đoạn những cuộc đàm phán đang diễn ra, với Mỹ đóng vai trò trung gian và thỏa thuận trả tự do cho các con tin để chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào, gồm cả Qatar, một đối tác quan trọng trong thúc đẩy hòa bình và giải quyết xung đột, cần phải được tôn trọng… Các giải pháp lâu dài ở Trung Đông không thể đạt được thông qua bạo lực”. Theo hãng thông tấn Al Jazeera, Mỹ, quốc gia luôn đóng vai trò là đồng minh truyền thống của Israel tại LHQ, hôm 11/9 cũng bày tỏ sự không hài lòng với Israel. Số liệu thống kê do Al Jazeera công bố cho thấy, cuộc không kích vào Doha hôm 9/9 của Israel đã khiến 5 thành viên trong phái đoàn đàm phán của Hamas và một nhân viên an ninh Qatar thiệt mạng.