Đại tướng Phan Văn Giang: Có sĩ quan cao cấp cùng tham gia xây dựng nhà cho dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 16/1 chủ trì hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ tại miền Trung. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, Quân đội đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả thiên tai: "Lần đầu tiên chúng ta sử dụng các loại UAV, phương tiện bay không người lái để đưa hàng cứu trợ đến các vùng bị chia cắt". Chia sẻ về quá trình triển khai chiến dịch của lực lượng Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng, ông đã yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 12/1. Bộ trưởng cho hay, nhiều sĩ quan cũng tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân. Ông dẫn chứng, Chính ủy Quân khu 5 cùng nhiều sĩ quan cao cấp, từ thượng tá đến đại tá, đều có mặt tại các công trình, trực tiếp lao động cùng bộ đội và nhân dân. Đại tướng Phan Văn Giang cho hay, sau khi các căn nhà được hoàn thiện, Thủ tướng đã trao đổi về việc trang bị tivi để bà con theo dõi thời sự, đặc biệt là thông tin về Đại hội Đảng lần thứ 14. Trên cơ sở đó, quân đội xác định hỗ trợ đồng bộ các vật dụng thiết yếu như tivi, tủ lạnh, nồi niêu, bát đĩa và quần áo, nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân vùng bị thiên tai. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức cho biết, ngày 10/12/2025, Bộ Công an đã tổ chức tổng kết chiến dịch Quang Trung tại TP Đà Nẵng. Sau khi có chỉ đạo từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và mệnh lệnh của Bộ trưởng Công an, toàn lực lượng công an tại các địa bàn bị ảnh hưởng đã triển khai đồng loạt, không có ai từ chối nhiệm vụ hay kêu ca vất vả, khó khăn. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều lên đường ngay sau khi có mệnh lệnh của Bộ trưởng. Thứ trưởng khẳng định, chiến dịch cho thấy lực lượng công an đủ bản lĩnh, trình độ và năng lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.