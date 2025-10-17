Bộ GD-ĐT chưa thể triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc; Hơn 3.200 công chức, viên chức ở TP Cần Thơ nghỉ việc sau sáp nhập… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chốt số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, xã

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quy định số lượng phó chủ tịch HĐND, phó trưởng ban của HĐND cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách. Theo nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định số lượng phó chủ tịch HĐND ở những tỉnh, thành phố hợp nhất, sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh là tối đa 4 người. Với tỉnh, thành phố sáp nhập, hợp nhất từ 2 đơn vị sẽ có không quá 3 phó chủ tịch HĐND. Ở những địa phương không thực hiện sáp nhập, số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh không quá 2 người. Về số lượng phó trưởng ban của HĐND cấp tỉnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ ở những tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh, sẽ có không quá 4 phó trưởng ban. Con số này ở những tỉnh, thành sáp nhập từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh là tối đa 3 người.