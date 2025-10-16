Việt Nam đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030; Lý do đề xuất cán bộ có tài sản, kim loại quý từ 150 triệu đồng phải kê khai… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Ban Bí thư: Từ năm 2026, tăng mức thanh toán bảo hiểm y tế cho một số bệnh

Để thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về BHYT; coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài. Ban Bí thư yêu cầu tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT, đẩy mạnh bao phủ BHYT theo hộ gia đình. Nhà nước tiếp tục nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế, bảo đảm duy trì bền vững và tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT. Đến năm 2026, tỷ lệ bao phủ y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Chỉ thị của Ban Bí thư cũng lưu ý việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế dự phòng, khám, chữa bệnh BHYT, đồng thời có cơ chế kiểm soát hiệu quả phòng, chống lãng phí, lạm thu, tăng chỉ định dịch vụ y tế không hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật. Triển khai các giải pháp nhằm giảm gánh nặng chi phí y tế cho người bệnh. Hoàn thiện cơ chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi BHYT; đa dạng các loại hình cung ứng dịch vụ BHYT; kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT minh bạch, khoa học, nâng cao năng lực giám định BHYT...