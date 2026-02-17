Thủ tướng khen các đơn vị 'thần tốc' hoàn thành cầu phao bắc qua sông Lô; Ngày 29 tháng Chạp: Tai nạn giao thông làm 28 người tử vong… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng khen các đơn vị 'thần tốc' hoàn thành cầu phao bắc qua sông Lô

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có thư khen gửi Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Tư lệnh Binh chủng Công binh. Chỉ sau vài giờ kể từ khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã tập trung chỉ đạo Binh chủng Công binh, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, thi công cùng với UBND tỉnh Phú Thọ và hoàn thành lắp đặt cầu phao bắc qua sông Lô, thông xe ngay trong sáng 29 Tết, sớm hơn yêu cầu Thủ tướng giao, mang lại niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc cho nhân dân. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và tiến độ triển khai "thần tốc" của Bộ Quốc phòng, Binh chủng Công binh, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhân dân tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng chủ động, kịp thời khen thưởng và đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp cho Bộ Tư lệnh Công binh, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định. Các cơ quan, đơn vị đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Phú Thọ bảo đảm an toàn tuyệt đối và thông suốt cho người dân khi tham gia giao thông qua cầu phao, nhất là trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Chủ tịch tỉnh Phú Thọ khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm khởi công xây dựng cầu Sông Lô mới theo đúng tinh thần kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp ngày 14/2.