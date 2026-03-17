Toàn bộ 34 tỉnh, thành đều đạt trên 99% cử tri đi bầu cử; Gần 60.000 học sinh Hà Nội không có cơ hội vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu lại

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp bước đầu đã thành công tốt đẹp, với nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đạt khoảng 99,69%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đáng chú ý, không có đơn vị bầu cử nào trên cả nước phải tổ chức bầu lại, điều này cho thấy công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Các địa phương đang tiếp tục tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng kết quả bầu cử để báo cáo về Hội đồng Bầu cử quốc gia. Dự kiến sáng 22/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp rà soát lần cuối và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội cũng như kết quả bầu cử tại các địa phương. Trên cơ sở đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ lập danh sách những người trúng cử, thực hiện các thủ tục theo quy định. Nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, các cơ quan chức năng sẽ xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.