Thống nhất phương án tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ 1/1/2027; Đề xuất cấp tiền hằng tháng cho trẻ đến 3 tuổi, mở rộng diện hỗ trợ sinh con… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Chính trị: Tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Chỉ thị số 07 về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới". Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên. "Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong giữ gìn, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, được kết tinh từ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách của Người; là nguồn sức mạnh, động lực to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn phát triển mới", Chỉ thị của Bộ Chính trị nêu rõ. Bộ Chính trị yêu cầu tập trung nghiên cứu, làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của di sản Hồ Chí Minh trước yêu cầu mới; nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến trong học tập, thực hành theo Bác. Cán bộ, đảng viên cần được tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử trên không gian mạng; chủ động lan toả thông tin chính thống, tích cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác trực diện các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật cần được phát huy vai trò trong tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm, mô hình, tư liệu, hình ảnh, điển hình về học tập, thực hành theo Bác...